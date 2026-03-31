Сегодня 09:56
У Львові викрили наркодилерів, які через “закладки” заробляли до 100 тис. грн щомісяця

У Львові правоохоронці викрили двох місцевих мешканців, які займались збутом наркотиків через “закладки” та могли заробляти понад 100 тисяч гривень щомісяця. Про це у понеділок, 30 березня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

У фігурантів вилучили наркотиків на 300 тис. грн

За даними слідства, 25-річна жінка та 28-річний чоловік працювали на інтернет-крамницю в месенджері Telegram. Вони замовляли наркотичні та психотропні речовини, забирали їх у “майстер-кладах” і зберігали вдома. “У подальшому заборонені речовини розфасовували та збували шляхом розміщення “закладок” на території Львова. За таку діяльність отримували оплату на криптогаманці. Орієнтовний щомісячний дохід становив понад 100 тис. грн.”, — розповіли у прокуратурі.

Правоохоронці задокументували, що на початку січня підозрювані залишили “закладку” з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP поблизу лісу в Сихівському районі. А вже у березні вони облаштували ще одну схованку біля Личаківського парку, де їх і затримали.

Під час обшуку в помешканні вилучили значну кількість наркотиків: майже 200 г канабісу, псилоцибінові гриби, близько 100 г речовини, схожої на MDMA, майже 50 г PVP, мефедрон, а також близько 90 марок, ймовірно з LSD.

Орієнтовна вартість вилученого становить понад 300 тис. грн. Речовини скерували на експертизу. Фігурантам повідомили про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави. Досудове розслідування триває.

Джерело: lviv.media

