У Львові засудили двох чоловіків за підпал польського автобуса: організатори хотіли спровокувати міжнародну напругу

Залізничний районний суд міста Львова визнав двох громадян винними у знищенні чужого майна шляхом підпалу

Про це пише Судовий репортер, передає "Еспресо.Захід".

Йдеться про інцидент, що стався ще у березні 2018 року, коли на парковці у Львові спалили пасажирський автобус із польською реєстрацією. На корпусі транспортного засобу були наклеєні листівки із червоно-чорною символікою.

За матеріалами справи, організатори намагались створити враження, що підпал скоїли українські націоналісти, аби залякати іноземців, викликати паніку та ускладнити українсько-польські відносини. Безпосередній виконавець вилив запалювальну суміш на задні колеса автобуса та підпалив його. За це йому пообіцяли автомобіль для «конспіративного пересування».

Втім після першої спроби, яка, на думку організаторів, не досягла бажаного резонансу, було вирішено повторити підпал. Але цього разу виконавець звернувся до СБУ, і злочин не був здійснений.

Уже у травні 2018 року виконавця засудили до п’яти років позбавлення волі за участь у теракті, але з дворічним випробувальним терміном через угоду з прокурором.

Двоє організаторів не визнавали вини. Після тривалого слідства і першого судового розгляду у 2023 році їх виправдали, визнавши недоведеною саму наявність підпалу. Суд послався на версії про коротке замикання і відсутність слідів горіння на вилученому одязі. Прокуратура вирок оскаржила, і справу відправили на повторний розгляд.

Згодом справу перекваліфікували з теракту (ч.2 ст.258 ККУ) на знищення майна шляхом підпалу (ч.2 ст.194 ККУ). Це могло бути пов’язано зі свідченнями виконавця про те, що вчинення злочину планувалось у безлюдному місці — без ризику для людей.

У підсумку обвинувачені визнали провину, щиро розкаялися, і суд призначив їм по 5 років позбавлення волі з річним іспитовим строком. Матеріальні збитки за знищений автобус із них не стягували.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»