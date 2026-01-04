Кримінал
Сегодня 07:52
У мережі активізувалася шахрайська схема від імені поштових сервісів

У мережі активізувалася шахрайська схема від імені поштових сервісів

Українцям надходять фейкові SMS-повідомлення з невідомого номера про нібито затримку посилки через неправильну адресу. У повідомленні міститься посилання, за яким потрібно перейти начебто для виправлення або підтвердження даних для доставки.

✅ Насправді, як попереджає (https://t.me/CyberpolUA/5023) Кіберполіція, це шахрайство. Ці посилання ведуть на фішингові сайти, які контролюють злодії. Перехід за цими посиланнями може призвести до втрати коштів або викрадення персональних даних.

❗️У жодному разі не переходьте за підозрілими посиланнями, не вводьте свої персональні й платіжні дані на невідомих ресурсах. Перевіряйте інформацію на офіційних ресурсах поштових сервісів.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16763

