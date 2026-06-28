У Молдові викрили схему постачання товарів подвійного призначення російському ВПК

За даними слідства, щонайменше з 2022 року молдовська компанія постачала до підсанкційних російських організацій системи контролю та вимірювання для двигунів навчально-бойових і бойових літаків.

Аби приховати справжнє призначення вантажу, його декларували як «обладнання для переробки відходів», а кінцевого отримувача маскували через підставну компанію, зареєстровану в рф.

Загальна вартість поставок, які розслідують правоохоронці, перевищує 21 мільйон молдовських леїв.

Джерело: https://t.me/spravdi/56332

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