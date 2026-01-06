У Посад-Покровському підряднику з історією завищення цін замовили роботи на 55 мільйонів

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Херсонщини замовила додаткові роботи з реконструкції водопостачання у селі Посад-Покровське на 55 мільйонів гривень без проведення відкритих торгів. Контракт уклали з тією ж компанією, яка вже фігурує у кримінальному провадженні щодо можливого завищення вартості робіт під час відновлення водогонів в області.

Про це повідомив Центр публічних розслідувань з посиланням на систему закупівель Prozorro.

У селі Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району стартувала реконструкція системи водопостачання, яка включає будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач. Очікувана вартість робіт становить понад 55 мільйонів гривень із ПДВ.

Замовником виступає Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Херсонській області. Додаткові роботи замовляються у того самого підрядника, що і основний договір, на підставі положень Постанови КМУ №1178 від 12 жовтня 2022 року, які дозволяють здійснювати закупівлю без відкритих торгів у разі необхідності додаткових робіт до основного договору.

Переможцем тендеру стало ТОВ "Агро Констракшн", яке запропонувало виконати роботи за 55 241 106 гривень із ПДВ. Договір укладено 26 грудня 2025 року, а завершити реконструкцію планують до 31 грудня 2026 року.

Справа із завищеними цінами

Як виявив Інтент, на початку лютого суд надав слідчим дозвіл на вилучення документів у справі можливого привласнення бюджетних коштів під час відновлення водопостачання на Херсонщині. Йдеться про завищення вартості робіт на майже 189 мільйонів гривень у рамках договору №1-АГРО/23 від 17 листопада 2023 року.

За даними слідства, компанія "Агро Констракшн" могла завищити ціну матеріалів на понад 3,7 мільйона гривень. Крім того, частина робіт могла виконуватися без офіційного працевлаштування, а акти виконаних робіт не завжди відповідали реальному обсягу робіт. Досудове розслідування ведеться у кримінальному провадженні від 22 травня 2024 року за фактом можливого зловживання службовими особами при закупівлі будівельних робіт.

Про підрядника

За даними системи моніторингу YoControl, ТОВ Агро Констракшн" зареєстроване у 2016 році у Києві, статутний капітал – 10 тисяч гривень. Основний КВЕД – інжиніринг, геологія, геодезія та технічне консультування. Компанією володіють Артур Стасюк Артур та Погребняк Денис. У державних закупівлях фірма бере участь із 2017 року, а загальний обсяг виграних підрядів перевищує 617 мільйонів гривень. Найбільше коштів компанія отримала у 2021 році – понад 260 мільйонів гривень.

Замовниками компанії у різні роки виступали Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Херсонській та Закарпатській областях, Департамент регіонального розвитку Київської ОДА та Державна митна служба України.

Підозра у розкраданні

За ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці, Буковинська митниця замовила капітальний ремонт асфальтового покриття та облаштування території міжнародного пункту пропуску "Мамалига" в Чернівецькій області. Виконувати роботи мала компанія "Агро Констракшн", а загальна вартість робіт становила понад 22 мільйони гривень.

Після завершення ремонту представники митниці перевірили обсяги виконаних робіт і якість використаних матеріалів, включно з бетонною сумішшю, з урахуванням документів про її якість. Роботи прийняли, а компанії перерахували гроші з державного бюджету.

Однак пізніше з’ясувалося, що за бетон сплатили дорожчий клас — В30 (М400), замість передбаченого договором В20 (М250). Через це компанія отримала майже 840 тисяч гривень, що завдало фінансових збитків державі.

Також на Херсонщині спрямували понад 52 мільйони гривень на відновлення газопостачання прифронтового села. Підряд отримала компанія, яка фігурує у справі про розкрадання державних коштів, а її колишнього власника вже засудили за сепаратизм.

Джерело: cpi.org.ua

