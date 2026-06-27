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У Південній Кореї колишню першу леді Кім Кон Хі засудили до 7 років ув’язнення

У Південній Кореї колишню першу леді Кім Кон Хі засудили до 7 років ув’язнення

Її визнали винною в хабарництві — зокрема вона отримувала дорогі подарунки.

Кім Кон Хі заарештували 13 серпня 2025 року. Вона та її чоловік, колишній президент Юн Сок Йоль, стали першим колишнім президентським подружжям у країні, яке одночасно опинилося під вартою.

Слідство вважає, що вона маніпулювала цінами на акції компанії Deutsch Motors, втручалась у висування кандидатів на виборах, а також отримувала дорогі подарунки від Церкви об’єднання через шамана — в обмін на допомогу в бізнесових питаннях.

Під час допиту у 2025 році Кім Кон Хі називала себе «нікчемою, яка викликала занепокоєння у людей», але всі звинувачення заперечувала.

▪️Її чоловіка, колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, також засудили — до довічного ув’язнення за введення воєнного стану 3 грудня 2024 року. У 2026 році йому додатково призначили ще 30 років ув’язнення за наказ запустити безпілотники на територію Північної Кореї.

Джерело: https://t.me/babel/85664

Новости портала «Весь Харьков»

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