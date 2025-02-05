Кримінал
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У родини правоохоронця з Харкова можуть конфіскувати майна на понад 7,8 млн грн

У родини правоохоронця з Харкова можуть конфіскувати майна на понад 7,8 млн грн

За ініціативи ДБР у родини колишнього керівника одного з районних ТЦК та СП міста Харкова можуть конфіскувати люксові автомобілі на суму понад 3,4 млн грн.

Про це повідомляє ДБР.

Державне бюро розслідувань на початку 2024 року розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 366-2 КК України щодо можливого недекларування майна правоохоронницею з Харкова, яка є його дружиною.

Під час здійснення досудового розслідування працівники Бюро виявили у користуванні родини керівника районного ТЦК та СП міста два нові люксові автомобілі оформлені на тещу. Наявні у слідства матеріали засвідчують, що родичі посадовця можуть згідно із правами повністю розпоряджатися цими активами. Разом із цим працівники Бюро встановили відсутність законних доходів у родини посадовця та його тещі для придбання таких автомобілів.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася із позовом до ВАКС про визнання активів посадовці необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави. Робота щодо виявлення необґрунтованих активів чиновників триває.

Агентство Телевидения Новости

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