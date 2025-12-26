У США виявили ще понад мільйон документів, які можуть бути пов'язані з Епштейном
У Сполучених Штатах знайшли понад мільйон нових документів, які, ймовірно, мають стосунок до справи покійного Джеффрі Епштейна
Про це пише BBC.
ФБР та федеральні прокурори Південного округу Нью-Йорка поінформували міністерство юстиції США про виявлення нових матеріалів. У відомстві заявили, що на оприлюднення всіх файлів може знадобитися "ще кілька тижнів".
"Наші юристи працюють цілодобово, щоб переглянути документи та внести необхідні юридичні виправлення для захисту жертв, і ми опублікуємо документи якомога швидше", – йдеться в заяві американського мін'юсту.оном.
Крім того, у відоствімзаявили, що "продовжуватимуть повністю дотримуватися федерального законодавства та вказівок президента Трампа щодо оприлюднення файлів".
У заяві не вказано, як ФБР та прокурор Південного округу Нью-Йорка натрапили на додаткові матеріали.
Джерело: espreso.tv