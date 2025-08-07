Кримінал
Сегодня 09:36
Просмотров: 97

У Тайвані заарештували трьох осіб за підозрою у витоку секретів TSMC

У Тайвані заарештували двох колишніх працівників Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) та ще одного підозрюваного у справі про можливу крадіжку інтелектуальної власності найбільшого у світі виробника напівпровідників.

Про це повідомляє «Економічна правда».

Як заявили в TSMC, компанія вжила юридичних заходів після того, як внутрішні системи моніторингу виявили ознаки можливого витоку комерційних таємниць. За даними Прокуратури Тайваню, з 25 до 28 липня було проведено допити підозрюваних і свідків, обшуки в їхніх домівках і на робочих місцях, після чого трьох осіб затримали через «серйозні підозри в порушенні законів національної безпеки».

Серед заарештованих – колишній інженер компанії та працівник, який ще був у штаті під час виявлення проблеми, але згодом був звільнений. TSMC, що виробляє понад 90% найсучасніших чипів у світі та значно випереджає конкурентів Samsung та Intel, посилаючись на активне розслідування, не уточнила, чи потрапила інформація до конкурентів.

Джерело: mind.ua

Новости портала «Весь Харьков»

