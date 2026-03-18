Угорцям Закарпаття телефонували та погрожували росіяни: СБУ викрила інформаційну спецоперацію рф

Правоохоронці викрили інформаційно-психологічну спецоперацію російських спецслужб, спрямовану на дестабілізацію ситуації у Закарпатській області та посилення напруги між Україною та Угорщиною.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«За результатами комплексних заходів встановлено, що для проведення ІПСО рашисти використовують так звану технологію підміни номера через IP-телефонію. Зокрема, із нібито українських телефонних номерів ворог здійснює «анонімні» дзвінки з погрозами на адресу представників угорської національної спільноти», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час розмов невідомі особи, представляючись нібито учасниками «націонал-патріотичних формувань» та навіть співробітниками правоохоронних органів нашої держави, вимагали від представників громади залишити територію України, погрожували фізичною розправою тощо.

Як поінформували у відомстві, за результатами проведених технічних заходів встановлено, що дзвінки здійснювалися з території російської федерації.

Наразі СБУ проводить роботу із блокування зазначеної ІПСО.

