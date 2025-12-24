Україна просить про екстрадицію з Польщі вченого рф, який займався розкопками в Криму – ЗМІ

Від України надійшов запит на екстрадицію Польщею затриманого російського археолога Александра Б. у зв’язку з незаконними розкопками в окупованому Криму.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Журналісти дізналися, що український запит на екстрадицію Александра Б. надійшов до Окружної прокуратури Варшави.

У Польщі спершу повинні будуть оцінити формальну відповідність запиту усім вимогам, після чого будуть перевіряти наявність причин для неприйнятності екстрадиції затриманого.

Після цього прокуратура сформує свою позицію з цього питання та передасть її до суду разом з українським запитом.

Ймовірно, одночасно до суду подадуть клопотання про продовження тримання під вартою затриманого, оскільки термін спливає 13 січня. Остаточне рішення про екстрадицію буде ухвалювати суд.

Нагадаємо, про затримання російського вченого, якого Україна розшукує за проведення незаконних археологічних розкопок в окупованому Криму, стало відомо на початку грудня. Його взяли під варту в одному з готелів Варшави, під час його поїздки Європою з лекціями.

Найімовірніше, йдеться про Александра Бутягіна, якому у листопаді 2024 року Служба безпеки України заочно оголосила про підозру.

У кремлі назвали це затримання "свавіллям" і заявили, що будуть працювати над звільненням археолога (але гроші на адвоката не дали).

Джерело: eurointegration.com.ua

