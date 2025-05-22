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З Німеччини екстрадовано підозрювану

З Німеччини екстрадовано підозрювану

В Україну екстрадовано одного з учасників організованої групи, яка заволоділа земельними ділянками під Києвом площею понад 1200 га на суму понад 1,8 млрд грн. Йдеться про ексначальницю ГУ Держгеокадастру в Київській області. З 5 березня 2024 року підозрювана перебувала у міжнародному розшуку.

У березні 2025 року особу затримали на території ФРН та згодом задовольнили екстрадиційний запит України. Передача підозрюваної співробітникам НАБУ відбулась на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Краківець-Корчова».

Особу доставили до суду, де їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави.

Екстрадиція, зокрема, стала можлива завдяки співпраці НАБУ і САП з компетентними органами ФРН та Республіки Польща, а також ефективній взаємодії з Офісом Генерального прокурора як центральним органом щодо видачі (екстрадиції) підозрюваних та українським офісом Інтерполу.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3201

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