За 1000 доларів вплинула на рішення щодо позбавлення батьківських прав: у Харкові судитимуть чиновницю

У Харкові чиновниця вимагала гроші за висновок щодо доцільності позбавлення матері батьківських прав.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, наприкінці 2024 року головна спеціалістка-юрисконсультка Департаменту служби у справах дітей Харківської міської ради вимагала від представника батька дитини 1000 доларів США за вчинення дій, пов’язаних з обстеженням житлових умов дитини та підготовкою висновку щодо доцільності позбавлення матері батьківських прав.

Чиновниця зобов’язалась забезпечити позитивну позицію органу опіки у відповідному судовому процесі.

У лютому вона отримала частину неправомірної вигоди — 500 доларів США. У межах досудового розслідування встановлено, що після одержання вказаної суми коштів фігурантка організувала необхідні обстеження, підготувала відповідні акти та проєкт висновку, який згодом було затверджено та направлено до суду. На підставі цього висновку суд частково задовольнив позов батька та позбавив матір дитини батьківських прав.

У червні біля одного з супермаркетів Харкова службовиця отримала ще 500 доларів США.

Прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно громадянки за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Обвинувачену судитимуть у Немишлянському районному суді Харкова.

Фігурантка відсторонена від займаної посади.

