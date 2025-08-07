За 13 тисяч гривень обіцяв допомогу з іспитом: у Харкові судитимуть «бігунка» з ТСЦ

У Харкові судитимуть чоловіка, який обіцяв «допомогти» скласти іспит на водійське посвідчення за 13 тисяч гривень. Клієнту розповідав про свої зв’язки у сервісному центрі МВС.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Слідством встановлено, що у березні житель Харкова пообіцяв своєму знайомому «допомогу» у проходженні практичної частини екзамену для отримання посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорії «C».

«Фігурант повідомив, що «вирішити питання» можна за 14 000 гривень, але пізніше зменшив суму до 13 тисяч. Під час розмов він «прикривався» нібито звʼязками з працівниками територіальних сервісів МВС», – розповіли в прокуратурі.

У квітні ділок отримав обумовлену суму поблизу одного з ТСЦ у Харкові.

Обвинувальний акт стосовно 56-річного чоловіка за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України) скеровано до суду.

