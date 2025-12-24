Кримінал
Сегодня 10:41
За матеріалами БЕБ суд виніс вирок мешканцю Київщини за незаконне виготовлення алкоголю

Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування щодо незаконного виробництва та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв відомих брендів.

Слідством встановлено, що житель Київщини організував виготовлення, зберігання та продаж контрафактного алкоголю, налагодивши постачання сировини, тари, спирту, барвників та ароматизаторів. Реалізація фальсифікату здійснювалася через месенджери та вебресурси з пересиланням поштовими операторами.

Під час слідчих дій детективи БЕБ спільно з Кіберполіцією вилучили готову продукцію, сировину та обладнання на суму близько 2,5 млн грн.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України. Суд визнав його винним та звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік. Вилучені спиртові суміші, обладнання та акцизні марки підлягають знищенню.

Оперативний супровід здійснювали співробітники Кіберполіції, процесуальне керівництво – прокурори Київської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/9969

