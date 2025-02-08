За матеріалами ДБР суд визнав винним та призначив покарання військовослужбовцю, який напідпитку скоїв смертельну ДТП у Гостомелі

У липні 2024 року військовий сів за кермо автомобіля у стані алкогольного сп’яніння. Разом з ним у машині перебували двоє пасажирів: 24-річний військовослужбовець та 21-річна дівчина.

Рухаючись вдень по Гостомелю він втратив керування, через що автомобіль виїхав за межі проїзної частини, врізався у паркан та перекинувся. Внаслідок ДТП пасажир-військовослужбовець загинув на місці, а пасажирка отримала тяжкі тілесні ушкодження.

У крові водія було виявлено 1,04 проміле алкоголю. Також встановлено, що у нього не було водійського посвідчення категорії «В».

Правоохоронця визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть спричинило смерть потерпілому та тяжкі тілесні ушкодження потерпілій (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 5 років.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/5236

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