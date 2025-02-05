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За матеріалами ДБР судитимуть посадовців ДСНС, викритих на оборудках із закупівлями та списанням техніки

За матеріалами ДБР судитимуть посадовців ДСНС, викритих на оборудках із закупівлями та списанням техніки

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією завершили розслідування щодо розтрати майна керівником одного зі центральних управлінь ДСНС та начальниці одного із підрозділів ГУ ДСНС у Києві.

У 2023 році посадовець ДСНС незаконно списав комп’ютерне обладнання, яке за нормативами мало постійно перебувати на балансі управління, чим завдав збитків на майже пів мільйона гривень.

Своєю чергою посадовиця київського ДСНС звернулася до керівництва із пропозицією придбати комп’ютерний томограф. При цьому вона сама визначила приватні підприємства, яким було направлено запити для формування очікуваної вартості предмета закупівлі.

Під час проведення торгів вона визначила переможцем єдиного учасника, який запропонував ціну техніки вище, ніж в офіційного представника німецького виробника, що продає аналогічне обладнання в Україні. Це спричинило понад 5 млн грн збитків державі.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/5225

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