За матеріалами ДБР судитимуть трьох посадовців з Буковини, які покривали контрабанду електронних цигарок

Тим вони завдали державі збитків на 42 млн грн

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо двох посадовців Чернівецької митниці та правоохоронця з Буковини, які були учасниками масштабної схеми контрабанди електронних цигарок з Румунії. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Фігуранти, при виконанні службових обов’язків, «заплющували очі» на вантажівки, які заїжджали з підакцизним товаром. ДБР задокументувало нелегальний проїзд щонайменше трьох автівок, за які не було сплачено жодних податків та зборів.

В загальному підсумку на український ринок потрапило майже 170 тис. одиниць товару, через що держбюджет недоотримав 41 млн 730 тис. гривень.

Протиправна схема була викрита наприкінці 2023 – початку 2024 року. Тоді ж було повідомлено про підозру 3 посадовим особам.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/5219

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