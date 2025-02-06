За матеріалами ДБР у родини правоохоронця з Харкова можуть конфіскувати майна на понад 7,8 млн грн

За ініціативи ДБР у співпраці з НАЗК та САП у родини правоохоронця з Харкова можуть конфіскувати люксовий автомобіль та квартиру.

Державне бюро розслідувань на початку 2024 року розпочало розслідування за ст. 366-2 ККУ щодо можливого недекларування майна правоохоронцем.

Працівники Бюро виявили у користуванні члена родини посадовця люксовий транспортний засіб ціною 3,7 млн грн, а також квартиру у Харкові вартістю 5,8 млн грн.

Аналіз законних доходів та заощаджень родини правоохоронця свідчить, що вони були спроможні накопичити близько 1,6 млн грн активів. Ця сума лише частково покриває витрати на придбання вказаного майна. Походження інших коштів в сумі 7,8 млн грн не відома.

НАЗК здійснило моніторинг способу життя родини правоохоронця та підтвердило наявність ознак необґрунтованості активів.

САП звернулася із позовом до ВАКС про визнання активів посадовця необґрунтованими та стягнення їх у дохід держави.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/5231

Новости портала «Весь Харьков»