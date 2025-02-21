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За матеріалами СБУ 10 років тюрми заочно отримав російський актор з «Бандитського Петербурга», який закликав до захоплення України

За матеріалами СБУ 10 років тюрми заочно отримав російський актор з «Бандитського Петербурга», який закликав до захоплення України

За доказовою базою Служби безпеки заочний термін ув’язнення отримав російський актор Дмитро Пєвцов, який пропагує війну рф проти України.

Засуджений є депутатом держдуми росії та входить до кола наближених до кремля «публічних діячів», які відкрито підтримують повномасштабне вторгнення рашистів.

Задокументовано, як Пєвцов неодноразово поширював антиукраїнські наративи під час масових заходів за участі путіна.

Також зловмисник часто виступав в ефірах центральних телеканалів рф, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України.

Крім того, в інтерв’ю російським пропагандистам Пєвцов розповідав як він особисто «голосував за приєднання» тимчасово окупованих районів України до складу рф.

Серед іншого, він заперечував воєнні злочини рашистів на тимчасово захоплених територіях нашої держави, зокрема у Маріуполі.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд заочно визнав Пєвцова винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

▪ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪ ст. 436 (пропаганда війни).

Зловмиснику призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14187

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