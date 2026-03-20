За матеріалами СБУ 12 років тюрми загрожує ще трьом коригувальникам, які «зливали» рашистам дані про ЗСУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще трьох ворожих інформаторів, які передавали рашистам відомості про дислокацію та роботу Сил оборони у різних регіонах України.

● На Львівщині до суду скеровано обвинувальний акт на громадянку однієї з країн Центральної Азії, яка передавала окупантам дані про пункти базування та переміщення Сил оборони.

Контррозвідка СБУ затримала іноземку в серпні 2025 року. За матеріалами справи, фігурантка збирала розвіддані за допомогою відеореєстратора, який розмістила за лобовим склом власного авто.

Як встановило розслідування, спочатку жінка шпигувала у Києві, а згодом переїхала до західного регіону України.

Зібрану інформацію вона месенджером передавала своєму знайомому в Краснодарі, який працює на російських спецслужбістів.

● У Полтавській області завершено досудове розслідування стосовно ще двох місцевих жителів, які публікували координати блокпостів у регіоні.

Для поширення закритої інформації фігуранти створили та адміністрували Вайбер-групи, де писали про геолокації Сил оборони.

Співробітники СБУ затримали обох зловмисників наприкінці січня цього року і наразі скерували до суду обвинувальний акт.

Відповідно до вчинених злочинів затримані обвинувачуються за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 3 ст. 114-2 (поширення інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану);

▪️ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

▪️ ч. 1 ст. 182 (незаконне збирання та поширення конфіденційної інформації про особу).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Львівській та Полтавській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17134

