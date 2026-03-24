За матеріалами СБУ 14 років тюрми отримав агент гру рф, який намагався отримати новітні танкові розробки України

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 14 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), якого СБУ затримала в лютому 2021 року в Харкові.

Як встановило розслідування, зловмисник намагався отримати для ворога таємну документацію з розробки та виробництва українського танка Т-84БМ «Оплот».

Цей унікальний сучасний бойовий танк, призначений для вогневого ураження всіх видів наземних, надводних і низьколітаючих повітряних цілей.

Щоб дістати засекречені матеріали з оборонного заводу, російська спецслужба завербувала безробітного мешканця Харківщини.

До уваги окупантів він потрапив ще до початку повномасштабної війни під час поїздки в рф до родичів.

В обмін на гроші від рашистів зрадник погодився втертись у довіру до працівника конструкторського бюро оборонного підприємства України, щоб здобути таємну документацію.

Утім, співробітники СБУ викрили ворожого агента ще на початковому етапі його розвідактивності. Після оперативної комбінації зловмисника затримали «на гарячому» під час передачі імітаційних матеріалів.

При обшуку на місці події в агента вилучено смартфон із доказами його співпраці з російським гру.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17154

Новости портала «Весь Харьков»