Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:50
Просмотров: 99

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала ще одна агентка фсб, яка коригувала комбіновані удари рф по Одесі

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала ще одна агентка фсб, яка коригувала комбіновані удари рф по Одесі

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років тюрми з конфіскацією майна отримала ще одна російська агентка. На замовлення фсб вона готувала координати для масованих ракетно-дронових атак по Одесі.

За матеріалами справи, основними цілями ворога були пункти базування морської піхоти ЗСУ, українських прикордонників і ТЦК.

Для коригування повітряних ударів окупанти завербували 39-річну безробітну одеситку, яка чекала на окупацію портового міста і писала про це у Телеграм-каналах.

Задокументовано, як жінка під виглядом прогулянок з 6-річним сином фотографувала на телефонну камеру військові об’єкти та позначала їхні координати на гугл-картах.

В обмін на виконання всіх ворожих завдань агентка отримала від куратора «гарантії» допомоги з її виїздом до рф через треті країни.

Утім, співробітники СБУ зірвали плани ворога і затримали фігурантку.

Під час обшуків у неї вилучено телефон і планшет, які вона використовувала для комунікації з ворогом.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав агентку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/15479

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

російським пропагандистам все активніше обмежують можливості працювати в країнах ЄС
Сегодня 10:40    119
Ощадбанк заперечує, що йому передали ТРЦ "Гулівер"
Сегодня 10:18    109
Схема одержання хабарів за оцінку ділянок - САП
Сегодня 10:07    92
Бруклінський музей змінив підпис до картини Іллі Ріпіна
Сегодня 09:58    108
В Україні різко впав попит на готівковий долар
Сегодня 09:48    120
Microsoft виявила хакерів ФСБ, які шпигували за посольствами в москві
Сегодня 09:39    93
росіяни більше не літають
Сегодня 09:31    116
СБУ викрила експосадовця Міноборони, який розтратив 1 млрд грн бюджетних коштів на закупівлі продуктів харчування для ЗСУ
Сегодня 09:22    105
2 серпня 1888 року народився Кость Буревій, письменник
Сегодня 09:17    84
Словацкие и венгерские компании предлагают свои услуги «Ростеху»
Сегодня 09:12    135
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 