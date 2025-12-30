Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:12
Просмотров: 69

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала ще одна зрадниця, яка допомагала рашистам атакувати Покровськ

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала ще одна зрадниця, яка допомагала рашистам атакувати Покровськ

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала ще одна коригувальниця ворожого вогню по Донеччині. Зловмисниця входила до складу агентурної групи фсб, яку нейтралізували у вересні 2022 року в Краматорську та Покровську.

Наразі тюремний вирок отримала 49-річна місцева безробітна, яка наводила російські ракети на пункти базування Сил оборони у фронтовому регіоні.

Як встановило розслідування, жінка потрапила у поле зору російських спецслужбістів через знайомих, які після повномасштабного вторгнення виїхали за кордон.

Завербована дистанційно агентка окремо від інших учасників ворожого осередку та під час поїздок по місцевості фіксувала локації українських військ.

Зібрані відомості жінка месенджером у вигляді голосових та графічних повідомлень передавала кураторові від фсб, який координував розвідувально-підривну діяльність всієї групи.

Під час обшуків у неї вилучено смартфон із доказами її контактів з російським спецслужбістом, якому «зливала» геолокації ЗСУ.

За матеріалами контррозвідки та слідчих Служби безпеки агентку визнано винною за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Розслідування проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/16481

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У 2026-му році паливний ринок рф залишиться вразливим
Сегодня 11:23    33
Гуркіт у Мелітополі скосив щонайменше четверо російських окупантів та пошкодив “Урал”
Сегодня 11:12    48
Прикордонники «Помсти» надійно прикривають побратимів (ВІДЕО)
Сегодня 10:52    56
Погляд на росію зсередини
Сегодня 10:42    67
Вирок воєнним злочинцям ― катів з російської армії засудили за тортури і вбивство цивільного на Миколаївщині
Сегодня 10:31    73
Таїланд звинуватив Камбоджу в порушенні перемирʼя через 250 дронів, які вторглися у його повітряний простір, пише BBC
Сегодня 10:02    69
Украинские рождественские традиции в районе Бахмута Донецкой области
Сегодня 09:50    112
На Курському напрямку прикордонники ліквідували п’ятьох окупантів та два їх укриття (ВІДЕО)
Сегодня 09:32    77
Збито/подавлено балістичну ракету та 52 ворожі БПЛА
Сегодня 09:24    88
Один из важнейших уроков российско-украинской войны — важности разведки и наблюдения
Сегодня 09:12    100
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 