Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:18
Просмотров: 77

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала ще одна зрадниця, яка допомагала рашистам бомбардувати Краматорськ

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала ще одна агентка російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). СБУ викрила зловмисницю у червні 2025 року на коригуванні ворожого вогню по Донеччині.

Як встановило розслідування, агентка відстежувала та передавала рашистам координати для обстрілів Краматорська.

За даними слідства, наведенням російських авіабомб, ударних дронів та артилерії займалася завербована ворогом місцева жителька.

У поле зору гру рф жінка потрапила, коли публікувала прокремлівські коментарі в тематичних групах «Однокласників», де виправдовувала воєнні злочини збройних угруповань країни-агресора.

Після одного з таких дописів на фігурантку вийшов адміністратор інтернет-спільноти – співробітник російської спецслужби – та запропонував співпрацю.

За інструкцією спецслужбіста агентка обходила прифронтове місто, щоб виявити і передати до рф геолокації Сил оборони.

Крім цього, вона звітувала рашистам про наслідки обстрілів райцентру для коригування повторних та підготовки нових атак по громаді.

Під час обшуків у зрадниці вилучено смартфон, який вона використовувала для збору розвідданих та комунікації з куратором від гру рф.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисницю винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪️ чч 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17302

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 