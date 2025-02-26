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За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала зрадниця, яка «зливала» рашистам позиції ЗСУ на Донеччині

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала зрадниця, яка «зливала» рашистам позиції ЗСУ на Донеччині

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала агентка фсб, яку у січні 2024 року затримали на Донеччині.

Мова йде про 33-річну працівницю будинку культури у місті Новогродівка, яка передавала окупантам бойові позиції Сил оборони на найгарячішому напрямку фронту – Покровському.

За даними контррозвідки СБУ, тоді ворога найбільше цікавили геолокації укріпрайонів, блокпостів та артилерійських позицій українських військ.

Для збору розвідданих жінка на маршрутних таксі долала сотні кілометрів у районах Курахового, Мирнограда, Новогродівки, Селидового та Михайлівки.

Там вона приховано фіксувала ймовірні локації ЗСУ і месенджером передавала координати своєму російському куратору. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

Задокументовано як зрадниця відправляла йому агентурні «звіти» у вигляді позначок на електронних картах з назвою об’єктів.

Контррозвідники СБУ провели комплексні заходи для убезпечення місць розташування українських захисників і затримали агентку фсб в її помешканні.

Під час обшуку у неї вилучено мобільний телефон з анонімним чатом, який використовувала для контактів з фсб.

За даними слідства, жінка потрапила у поле зору окупантів восени 2023 року, коли публікувала антиукраїнські коментарі в Телеграм-каналах.

Після одного з таких «дописів» на неї у месенджері вийшов кадровий співробітник фсб і запропонував співпрацю в обмін на «привілеї», які їй пообіцяв у разі захоплення регіону.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агентку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14228

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