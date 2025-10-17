Кримінал
Сегодня 07:11
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент гру рф, який шпигував за військовими аеродромами на Дніпропетровщині

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), якого у березні 2023 року затримали на Дніпропетровщині.

Як встановило розслідування, зловмисник коригував ракетно-дронові атаки рашистів по регіону. Серед основних завдань, які перед агентом ставив ворог, був пошук аеродромів Сил оборони у Дніпропетровській області.

Також агент фіксував регулярність та напрямки польотів військових літаків у повітряному просторі регіону.

За даними слідства, агентурні завдання рф виконував 42-річний місцевий різноробочий.

Для його вербування окупанти використали один із Телеграм-каналів, де чоловік поширював коментарі на підтримку країни-агресора.

За матеріалами СБУ суд визнав фігуранта винним за декількома статтями Кримінального кодексу України:

◾ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

◾ ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань);

◾ чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Розслідування проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/16085

