За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав ще один зрадник, який наводив російські ракети по західних областях України

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент фсб, якого СБУ викрила у серпні 2023 року на Хмельниччині.

Встановлено, що зловмисник готував ракетну атаку рашистів по залізничній інфраструктурі регіону.

Для цього він намагався встановити GPS-трекер біля стратегічно важливого об’єкта місцевої філії Укрзалізниці.

За сигналами «маячка» рашисти планували вдарити ракетами по локації потенційної «цілі», щоб порушити логістику вантажних перевезень, зокрема військових ешелонів Сил оборони.

Служба безпеки затримала агента, коли він провів дорозвідку на місці запланованого обстрілу і намагався встановити там GPS-навідник.

Як з’ясувало розслідування, підготовкою повітряної атаки рф займався мешканець Славути, який працював на співробітника «кримського управління фсб».

Після інструктажу з коригування обстрілу агент приступив до виконання ворожого завдання в обмін на гроші з рф, які йому обіцяли перевести на банківську картку.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено ноутбук, мобільні телефони та SIM-карти із доказами його контактів з російською спецслужбою.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17289

