За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав ворожий агент, який коригував атаки рф по енергетиці Запоріжжя та Дніпра

За матеріалами Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент російської воєнної розвідки (відомої як гру), якого СБУ викрила у серпні цього року на коригуванні авіаатак по Запоріжжю та Дніпру.

Як встановило розслідування, зловмисник влаштувався в місцеву енергокомпанію, щоб «зсередини» передавати рашистам координати підстанцій, які живлять прифронтові міста.

Наведенням повітряних ударів займався 28-річний випускник запорізького електротехнічного коледжу. У поле зору російського гру він потрапив, коли публікував прокремлівські публікації у чатах Телеграм-каналів.

Після вербування агент отримав завдання влаштуватися на роботу в провідне енергогенеруюче підприємство Запоріжжя.

Там він під виглядом службових відряджень їздив містом та фіксував наслідки ворожих атак по електропідстанціях та інших об’єктах енергетики.

Крім цього, він «звітував» кураторові з рф про етапи відновлення пошкоджених енергоспоруд та періодично виїжджав до Дніпра для збору аналогічної розвідінформації.

Для контактів з російською спецслужбою агент використовував анонімний чат у месенджері, куди «надсилав» геолокації енергогенеруючої інфраструктури.

Контррозвідка СБУ викрила «крота», покроково задокументувала його злочини та провела заходи з убезпечення потенційних «цілей».

На фінальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала агента за місцем його проживання. Під час обшуку у затриманого вилучено смартфон, з якого він контактував з куратором.

За матеріалами контррозвідників та слідчих СБУ суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: ssu.gov.ua

