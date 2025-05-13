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За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який коригував удари рф по Одещині під час роботи на «швидкій»

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який коригував удари рф по Одещині під час роботи на «швидкій»

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент фсб, який коригував ракетно-дронові атаки рф по Одещині.

Засудженим є 40-річний колишній фельдшер місцевої станції екстреної меддопомоги, якого окупанти дистанційно завербували у квітні 2024 року.

На той час він ще працював у «швидкій». У поле зору фсб фігурант потрапив через свої антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.

Після вербування агент збирав координати для повітряних ударів по одному з портових міст регіону. Серед основних цілей ворога були пункти базування особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонслужби України.

Для маскування злочину зрадник шпигував за ймовірними локаціями Сил оборони під час робочих виїздів на виклик за номером 103.

Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його розвідактивність і затримали влітку 2024 року.

Також у процесі розслідування встановлено, що додатково він намагався виявити бойові позиції української ППО, яку ворог сподівався «обійти» під час авіаударів.

При обшуку у зрадника вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

На підставі доказів, зібраних Службою безпеки, колегія суддів визнала зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14820

Новости портала «Весь Харьков»

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