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За матеріалами СБУ 9 років тюрми отримали агенти фсб, які займалися підпалами на Закарпатті

За матеріалами СБУ 9 років тюрми отримали агенти фсб, які займалися підпалами на Закарпатті

За доказовою базою Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримали двоє агентів фсб, які вчиняли підпали на Закарпатті.

На замовлення російської спецслужби фігуранти знищили трансформаторну підстанцію в одному із селищ Рахівського району.

За матеріалами справи, цей енергооб’єкт живив понад 60 соціальних закладів громади, зокрема місцевий центр первинної медико-санітарної допомоги.

Майже одночасно з цим злочином зловмисники вчинили інший: спалили розподільчу шафу транзитної базової станції одного з операторів мобільного зв’язку України.

Співробітники СБУ затримали російських агентів у лютому цього року.

За даними слідства, замовлення окупантів виконували двоє 22-річних місцевих безробітних, які шукали «легких грошей» у Телеграм-каналах. Там на них вийшов співробітник фсб і запропонував «швидкий заробіток» в обмін на співпрацю.

Для вчинення злочинів агенти використовували легкозаймисті суміші, потім фіксували займання на камери телефонів, а відзняте відео направляли куратору з фсб.

Під час обшуків у зловмисників виявлено засоби підпалів, а також інші докази роботи на ворога.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, агентів визнано винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив зловмисникам по 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14868

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