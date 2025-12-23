За матеріалами СБУ по 10 років тюрми отримали двоє агентів рф, які займалися підпалами у Києві

За доказовою базою Служби безпеки тюремні строки отримали ще двоє агентів рф, які на замовлення ворога займалися підпалами у столиці України. Зловмисники намагалися знищити відділення Укрпошти та релейну шафу на залізниці.

Одним з російських агентів виявився 33-річний безробітний киянин, який ухилявся від мобілізації і одночасно підшукував «легкі гроші» у Телеграм-каналах.

За обіцянку «миттєвих заробітків» від рашистів він погодився здійснити серію замовних підпалів столичних будівель Укрпошти.

Для конспірації зловмисник обладнав схрон поблизу районної філії держустанови, яку «погодив» з куратором. До тайнику агент заклав молоток і так званий «коктейль Молотова».

Згодом він повернувся до схованки, дістав з неї знаряддя злочину, за допомогою яких спочатку розбив вікно поштового відділення, а потім закинув всередину будівлі легкозаймисту суміш.

Після підпалу агент за інструкцією російського спецслужбіста обробив прилеглу територію хлорним розчином та спалив «робочий» одяг, щоб приховати сліди злочину.

Однак це йому не допомогло. Співробітники СБУ та Нацполіції затримали агента в його оселі протягом декількох годин після диверсії.

Ще одним агентом рф виявився 21-річний мешканець Буковини, який приїхав до Києва у пошуках підробітку. У столиці він почав регулярно моніторити тематичні Телеграм-канали, де згодом потрапив у поле зору рашистів.

Після вербування ворогом молодик підпалив релейну шафу на колії Укрзалізниці й невдовзі був затриманий правоохоронцями.

На підставі матеріалів слідчих Служби безпеки обох зловмисників визнано винними за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

З урахуванням співпраці зі слідством, суд призначив їм по 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/16453

