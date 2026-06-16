Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:31
Просмотров: 67

За матеріалами СБУ понад 12 років тюрми отримав агент рф, який готував підпали об'єктів Укрзалізниці на Черкащині

За матеріалами СБУ понад 12 років тюрми отримав агент рф, який готував підпали обєктів Укрзалізниці на Черкащині

За доказовою базою Служби безпеки тюремний строк отримав російський агент, якого СБУ викрила у липні 2024 року на підготовці серії диверсій у Черкаській області.

Як встановило розслідування, він намагався знищити релейні шафи сигнальної установки, що регулюють рух поїздів на одній з магістральних ліній залізничного сполучення регіону.

Для виконання завдання ворога зловмисник придбав вогнезахисні рукавиці та каністру з легкозаймистою сумішшю, яку мав вилити на технологічне обладнання Укрзалізниці і підпалити.

За допомогою диверсій рашисти сподівалися порушити логістику вантажних перевезень територією центрального регіону України.

Співробітники СБУ завчасно викрили задум ворога і затримали агента на спробі підпалу релейної шафи.

За матеріалами справи, замовлення рф виконував місцевий безробітний, який погодився працювати на ворога в обмін на гроші.

До уваги російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.

Під час обшуку в зловмисника вилучено знаряддя злочину разом із смартфоном, за допомогою якого він координував підривну діяльність з рашистами.

За матеріалами Служби безпеки агента визнано винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив йому 12 років і 1 місяць позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники Управління СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17807

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ощадбанк судився з мережею аптек через назву: що сказав суд
Сегодня 08:29    19
57 000 уничтоженных целей: назван процент эффективности украинской ПВО в мае
Сегодня 08:16    42
Оперативна інформація станом на 08:00 16.06.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:11    56
Без безпечних місць: як важкі бомбери Vampire нищать ворога у режимі 24/7 (ВІДЕО)
Сегодня 08:04    54
Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ
Сегодня 07:50    60
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.26 орієнтовно
Сегодня 07:44    71
БЕБ ліквідувало схему фіктивного підприємництва
Сегодня 07:37    67
Кадетський клас замість освіти
Сегодня 07:25    78
Заволодіння майже 170 млн грн під час будівництва гідроакумулювальної електростанції на Миколаївщині
Сегодня 07:18    72
Переговори про вступ України до ЄС можуть призупинити, якщо Київ не виконає домовленості про права угорської меншини на Закарпатті
Сегодня 07:12    79
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 