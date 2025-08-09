За матеріалами СБУ та Нацполіції заочну підозру отримав адмірал рф, який віддав наказ захопити українське рятувальне судно «Сапфір»

Служба безпеки та Національна поліція зібрали доказову базу на російського адмірала Сергія Пінчука – командувача чорноморського флоту рф.

Як встановило розслідування, 26 лютого 2022 року за його наказом окупанти захопили українське пошуково-рятувальне судно «Сапфір», яке виконувало гуманітарну місію в районі о. Зміїний.

Того дня рашисти незаконно зупинили та заблокували цивільний корабель біля берегів українського острова.

Після цього на палубу проникли окупанти, які, погрожуючи автоматами, ув’язнили всіх 19-х членів екіпажу, а також священника та лікаря, що перебували на борту.

Частину з них перемістили на буксирувальне судно військово-морського флоту рф, усіх інших утримували на тимчасово захопленому на той час острові.

До всіх полонених рашисти застосовували психологічний тиск та погрожували фізичною розправою, зокрема, імітували «розстріли» потерпілих.

Під час цих тортур Пінчук особисто прибув на Зміїний, де брав участь у допиті капітана «Сапфіра», і згодом наказав перевезти потерпілих разом із рятувальним судном до Криму, а далі – в росію.

На підставі зібраних доказів заочно повідомлено Пінчуку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, що у липні цього року за матеріалами Служби безпеки заочну підозру отримали двоє офіцерів чорноморського флоту рф, які брали участь у захоплені «Сапфіра».

Джерело: https://t.me/SBUkr/15522

