За матеріалами СБУ та ОГП арештовано активи сина експрезидента Мотор Січі на пів мільярда гривень
Завдяки доказовій базі Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора арештовано майно сина колишнього президента АТ «Мотор Січ», який разом із батьком підозрюється у розкраданні активів компанії.
Загальна сума заблокованого майна становить пів мільярда гривень. Йдеться про 62 об’єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на 18 українських компаній та акції 2-х вітчизняних акціонерних товариств.
Серед арештованих активів – цехи зі складання вертольотів, завод з виробництва шліфувального устаткування і десятки об’єктів Мотор Січі, які фігуранти незаконно відчужили на свою користь.
Нагадаємо, що у квітні цього року спільна слідча група СБУ та ОГП, правоохоронних органів Князівства Монако та Французької Республіки затримала в Монако сина ексочільника промислового гіганта.
За матеріалами справи, син та його батько незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 млн доларів США.
Тоді слідчі Служби безпеки повідомили зловмисникам про підозру за привласнення та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.
Щоб приховати награбовані активи, організатори оборудки оформили їх на підконтрольні офшори, якими управляв син ексочільника Мотор Січі.
Утім, міжнародне розслідування виявило всю приховану нерухомість, яку фігуранти використовували у тіньових схемах.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Джерело: https://t.me/SBUkr/14870