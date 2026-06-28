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За матеріалами СБУ та ОГП заочну підозру отримав ще один російський суддя, який незаконно ув'язнював полонених українських військових

За матеріалами СБУ та ОГП заочну підозру отримав ще один російський суддя, який незаконно увязнював полонених українських військових

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора задокументували воєнні злочини ще одного судді Південного окружного військового суду рф. Зловмисник причетний до засудження українських військовополонених до тюремного ув’язнення за фейковими обвинуваченнями. Його прізвище та ім'я наразі не можна розголошувати у зв'язку із процесуальними обмеженнями.

Як з’ясувало розслідування, рашист незаконно призначив полоненому воїну Національної гвардії України 19 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Встановлено, що цей «суддя» військового суду рф влаштував показове «судилище» на підставі сфабрикованих обвинувачень, щоб відправити українського захисника до російської в’язниці.

Таким чином фігурант грубо порушив норми міжнародного права, відповідно до яких потерпілий є комбатантом збройного конфлікту.

У разі потрапляння у полон така особа набуває статусу військовополоненого і не підлягає тюремному ув’язненню за участь у бойових діях.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, зокрема порушення вимог статей 99 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949).

Оскільки зловмисник перебуває на території рф, тривають комплексні заходи, щоб знайти його і притягнути до відповідальності за злочини проти українців.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17939

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