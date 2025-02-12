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За матеріалами СБУ заочно засуджено московського пропагандиста, який закликав рашистів перетворити Сумщину на «мертву зону»

За матеріалами СБУ заочно засуджено московського пропагандиста, який закликав рашистів перетворити Сумщину на «мертву зону»

За матеріалами Служби безпеки заочний вирок отримав російський пропагандист Сергій Міхєєв. Зловмисник публічно підтримує збройну агресію рф та воєнні злочини рашистів проти цивільного населення України.

Оскільки він переховується у москві від правосуддя, розгляд справи відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

За даними слідства, у червні 2023 року Міхєєв закликав командування окупаційних угруповань рф здійснити серію масованих ракетно-бомбових та артилерійських ударів по Сумах.

У такий спосіб зловмисник пропонував перетворити прифронтове українське місто на «мертву зону», в якій, за його словами, «не повинно залишитися живих людей».

Цю тезу Міхєєв, який позиціонує себе як «політолог», оприлюднив під час одного із своїх ефірів на рупорі кремля – радіостанції «Вести FM».

Крім того, він регулярно виступає на пропагандистських ток-шоу Соловйова, де закликає до продовження авіаударів та артобстрілів цивільної інфраструктури у прикордонних районах України.

На підставі зібраних доказів суд визнав Міхєєва винним у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) та призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Оскільки зловмисник переховується в росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14082

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