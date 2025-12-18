Кримінал
Сегодня 10:32
За матеріалами СБУ засуджено коригувальницю фсб, яка готувала серію повітряних атак рф по Сумщині

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала агентка фсб, яку СБУ затримала у червні 2024 року на Сумщині.

Як встановило розслідування, зловмисниця наводила російські ракетно-бомбові, артилерійські та дронові удари по прикордонних районах області.

За матеріалами справи, завдання фсб виконувала 60-річна місцева агентка. Встановлено, що російська спецслужба завербувала жінку через її родичів, які проживають на території країни-агресора.

За завданням куратора фігурантка приступила до збору координат для нової серії атак по північно-східному регіону України. Серед основних «цілей» ворога були локації Сил оборони, підприємства оборонно-промислового комплексу та об’єкти життєзабезпечення.

Щоб зібрати розвіддані, жінка об’їжджала на громадському транспорті місцевість або завуальовано розпитувала «потрібну» інформацію у знайомих.

Згодом вона отримала вказівку від куратора на формування власної інформаторської мережі з місцевих жителів.

Контррозвідка СБУ затримала агентку «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку біля військового об’єкта. У затриманої вилучено смартфон, на який вона фіксувала потенційні «цілі» та звітувала фсб.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/16428

