За матеріалами СБУ засуджено ще 2 інформаторок рф, які допомагали ворогу бомбардувати Краматорськ

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє ворожих коригувальниць, які діяли на Донеччині.

Як встановило розслідування, зловмисниці наводили повітряні удари країни-агресора по Краматорському району.

Співробітники СБУ затримали поплічниць рф у січні та червні цього року.

Однією із засуджених є 44-річна продавчиня із Слов’янська, яка «зливала» рашистам геолокації опорних пунктів оборони та вогневих позицій артилерії ЗСУ.

Щоб розвідати координати українських військ, інформаторка завуальовано випитувала дані у відвідувачів магазину, а потім виходила на місцевість для дорозвідки потенційних «цілей».

Зібрані відомості жінка публікувала в профільний Телеграм-канал, який адміністрували російські спецслужбісти.

Інша засуджена – місцева 41-річна безробітна з Краматорська, яка відстежувала для рашистів маршрути, графік руху та кількість бронеколон Сил оборони, що прямували на передову.

Після розвідвилазок жінка телефоном передавала інформацію своїй знайомій, яка проживає в рф та працює на ворога.

Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони, які вони використовували для координації своїх дій з окупантами.

За матеріалами СБУ інформаторок визнано винними за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

З урахуванням співпраці зі слідством, суд призначив одній із зловмисниць пʼять років ув’язнення, а іншій – пʼять з половиною років позбавлення волі.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

