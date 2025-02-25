За матеріалами СБУ засуджено ще 4-х зрадників: серед них – бойовик, що встановлював прапори рф у Луганську

За доказовою базою Служби безпеки від 14 до 15 років ув’язнення отримали ще четверо зрадників, які воювали проти України на східному фронті.

Одним із засуджених є бойовик Лі Вон Чоль – український громадянин корейського походження (більш відомий під псевдонімом Герман Прокопів). У 2014 році він встановлював російські прапори на захоплених держустановах Луганська та воював проти сил АТО.

З початку повномасштабної війни зрадник допомагав окупантам атакувати міста Рубіжне, Сіверськодонецьк та Лисичанськ на Луганщині. А під час боїв за Спірне на Донеччині у 2024 році потрапив у полон до Сил оборони.

За даними військової контррозвідки СБУ, двоє інших засуджених проживали на тимчасово захоплених територіях Луганської області та воювали на Бахмутському напрямку.

Один з них влаштувався до 4-ї мотострілецької бригади рф на посаду стрільця. Там він здійснював евакуацію поранених рашистів з поля бою.

Під час бойового зіткнення влітку 2024 року українські захисники взяли його у полон поблизу Часового Яру.

Ще один зрадник воював у складі 7-ї мотострілецької бригади країни-агресора. У лавах ворожого з’єднання він облаштовував вогневі позиції та фортифікаційні споруди поблизу селища Малорязанцеве на Сіверському напрямку.

Восени 2024 року українські оборонці взяли зловмисника у полон під час боїв у районі Білогорівки на тому ж напрямку східного фронту.

Четвертим засудженим є уродженець Харківщини, який тривалий час проживав у росії, звідки мобілізувався до 59-го танкового полку рф.

Після нетривалої бойової підготовки окупанти перекинули його атакувати позиції українських військ у районі селища Терни на Донеччині. У бою Сили оборони знищили його підрозділ, а вцілілого зрадника взяли у полон.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними відповідно до вчинених злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪ ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

▪ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪ ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14223

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