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За минулу добу на Харківщині п’яні водії спричинили дві ДТП

За минулу добу на Харківщині п’яні водії спричинили дві ДТП

За минулу добу патрульні поліцейські зафіксували дві дорожньо-транспортні пригоди, винуватцями яких стали водії у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

В одному з випадків водій здійснив наїзд на припаркований транспортний засіб, в іншому — допустив зіткнення з іншим авто. На щастя, обійшлося без постраждалих, однак обидві ситуації могли мати значно серйозніші наслідки.

Поліцейські оперативно прибули на місця подій, задокументували обставини та провели відповідні перевірки на стан сп’яніння у встановленому законом прядку, які підтвердили, що обидва водії перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Агентство Телевидения Новости

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