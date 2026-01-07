За підпали військових авто у Харкові судитимуть молодика

Харків’янина судитимуть за підпали військових авто.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори Харківської обласної прокуратури затвердили та передали до суду обвинувальний акт стосовно 21-річного чоловіка за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, а також умисного пошкодження чужого майна шляхом підпалу (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України).

За даними слідства, не пізніше липня 2025 року обвинувачений, використовуючи власний обліковий запис у месенджері Telegram, під час пошуку заробітку грошей в інтернеті почав листування з «роботодавцем».

Під час спілкування йому запропонували за грошову винагороду підпалювати військові автівки. Харківʼянин добровільно погодився на цю пропозицію.

Першим об’єктом став автомобіль Land Rover Freelander, припаркований біля житлового будинку. Обвинувачений заздалегідь сфотографував авто, узгодив його з куратором, придбав легкозаймисті речовини, виготовив запальну суміш та вночі 28 липня 2025 року підпалив транспортний засіб. Унаслідок пожежі автомобіль був повністю виведений з експлуатації. Згідно з висновком експерта, сума завданих збитків перевищує 217 тис. гривень.

У серпні 2025 року чоловік знову погодився виконати аналогічне завдання. Цього разу він обрав автомобіль Mitsubishi L200. Після підготовки запальної суміші вночі 19 серпня 2025 року обвинувачений підпалив транспортний засіб поблизу житлового будинку в Харкові. Внаслідок підпалу автомобіль зазнав значних пошкоджень та став непридатним для подальшого використання. Сума завданих збитків складає понад 344 тис. гривень.

Обидва авто використовувались під час виконання завдань із відсічі збройної агресії рф.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Справу розглядатиме Немишлянський районний суд Харкова.

Крім того, батьки обвинуваченого повністю відшкодували військовослужбовцям завдану шкоду.

Агентство Телевидения Новости