За придбання та зберігання наркотиків засуджено трьох харків’ян

Трьох харків’ян засуджено до позбавлення волі за наркозлочини.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За публічного обвинувачення прокурорів Київської окружної прокуратури Харкова двох місцевих мешканців визнано винними у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, а також у збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

Суд призначив кожному з них 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Встановлено, що чоловіки почали «співпрацювати» з інтернет-магазином, який торгував наркотиками через месенджер «Telegram». Біля станції метро «Холодна гора» вони забрали «клад» із канабісом і PVP, після чого розкладали закладки по місту та надсилали адміністратору фотозвіти.

Крім того, за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Новобаварської окружної прокуратури Харкова до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено 33-річного чоловіка. Суд визнав харківʼянина винним у незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечних психотропних речовин і наркотичних засобів з метою збуту, в особливо великих розмірах, вчиненому повторно (ч. 3 ст. 307 КК України).

Прокурори довели, що чоловік незаконно купував і зберігав удома значні обсяги метадону, PVP і МДМА (екстазі), маючи намір їх збувати.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину.

Агентство Телевидения Новости