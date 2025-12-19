За систематичне ігнорування судових рішень у Харкові засудили чоловіка

У Харкові чоловіка засуджено до реального строку за систематичне ігнорування судових рішень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що обвинувачений є боржником зі сплати аліментів. Постановою державного виконавця від 2020 року його було тимчасово обмежено у праві керування транспортними засобами до повного погашення заборгованості, яка станом на сьогодні так і не сплачена.

Попри те, що чоловік ніколи не отримував водійського посвідчення та був обізнаний про встановлену заборону, він неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортними засобами без відповідного права, зокрема за ч. 2, 3 та 5 ст. 126 КУпАП.

Упродовж 2023–2025 років районні суди Харкова неодноразово визнавали його винним у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних із незаконним керуванням транспортними засобами, та застосовували адміністративні стягнення у вигляді позбавлення права керування строком від кількох місяців до понад 14 років. Усі судові рішення набрали законної сили та були обов’язковими до виконання.

Втім, обвинувачений, усвідомлюючи протиправність своїх дій та маючи реальну можливість виконати судові рішення, систематично ігнорував встановлені заборони.

Протягом 2023–2025 років він 41 раз сідав за кермо автомобіля «Volkswagen Golf» на території Харкова та неодноразово був викритий працівниками поліції за порушення правил дорожнього руху.

Вироком Салтівського районного суду Харкова чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, та призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости