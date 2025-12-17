Кримінал
Сегодня 17:29
За зберігання гранати жителю Харківщини загрожує до семи років в’язниці

Житель Харківської області зберігав дома гранату. Боєприпас вилучили, чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

У 28-річного жителя міста Чугуєва під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили гранату Ф-1 та запал до неї. Речові докази правоохоронці скерували експертам на дослідження. 

17 грудня слідчі Чугуївського РУП повідомили порушнику про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

