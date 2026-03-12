Забив співмешканку до смерті: на Харківщині затримано зловмисника
Поліцейські Чугуївщини затримали чоловіка за підозрою у вбивстві співмешканки.
Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.
10 березня до поліцейського офіцера Новопокровської громади надійшла інформація про смерть 42-річної жінки.
У ході перевірки правоохоронці встановили, що напередодні між жінкою та її співмешканцем виникла сварка. Під час конфлікту 44-річний чоловік завдав потерпілій численні удари. Після сварки вони лягли спати, однак вранці жінка вже не прокинулася.
За висновком експерта, смерть потерпілої настала внаслідок отриманих тілесних ушкоджень.
Правоохоронці затримали зловмисника в порядку статті 208 КПК України.
Затриманому повідомлено про підозру у вчинені кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.