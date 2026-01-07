Заочний тюремний вирок отримала помічниця окупантів з Куп’янщини: вивозила українське зерно до рф

За доказовою базою Служби безпеки 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримала пособниця держави-агресора, яка у 2022 році сприяла масовому вивезенню української агропродукції до рф з тимчасово окупованої Куп’янщини.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Засуджена – 37-річна працівниця одного з місцевих елеваторів, який після початку повномасштабного вторгнення був незаконно захоплений окупантами.

У травні 2022 року зловмисниця добровільно перейшла на бік ворога та почала співпрацювати з окупаційною адміністрацією і військовими рф. Окупанти залучили її до протиправної діяльності, зважаючи на її можливості організувати масове вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій.

За матеріалами справи, її було призначено на посаду «директорки» агропідприємства та наділено правом першого підпису в банківських установах рф.

Як встановило розслідування, на початку червня 2022 року засуджена почала налагоджувати схему вивезення українського зерна до росії та вже у липні отримала перший патент «на торгову діяльність».

У період тимчасової окупації вона забезпечила чотири незаконні поставки української пшениці та кукурудзи загальною вагою близько 250 тонн. За це зловмисниця отримала грошову винагороду у розмірі не менше 500 тис. російських рублів.

Отримані від вивезення та реалізації українського зерна кошти використовувалися для фінансової підтримки органів окупаційної адміністрації та наповнення бюджету держави-агресора.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд заочно визнав її винною за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) та призначив покарання у вигляді 11 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Під час звільнення Харківщини ворожа пособниця втекла разом з російсько-окупаційними військами та переховуються від правосуддя. Служба безпеки України вживає заходів для реалізації міжнародних правових механізмів, які дозволять притягнути її до реального відбування покарання.

