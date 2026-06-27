Заперечувала збройну агресію рф проти України та розпалювала національну ворожнечу: судитимуть харків’янку

Виправдовувала агресію рф та переконувала, що Харків — «русский»: справу передано до суду.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, жінка систематично поширювала у проросійському Telegram-каналі наративи держави-агресора. У своїх коментарях вона заперечувала збройну агресію рф проти України, виправдовувала дії окупантів та розпалювала національну ворожнечу.

Зокрема, обвинувачена стверджувала, нібито житлові квартали Харкова обстрілюють не російські військові.

Революцію Гідності та боротьбу українського народу за незалежність вона називала «проплаченими сценаріями Заходу».

Крім того, жінка писала, що «Харьков был и остался русский», а також поширювала неправдиву інформацію про діяльність українських правоохоронних органів, намагаючись посіяти у суспільстві ненависть.

Прокурор Харківської обласної прокуратури затвердив і направив до суду стосовно неї обвинувальний акт за фактами:

— вчинення умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, регіональної ворожнечі та ненависті (ч. 1 ст. 161 КК України);

— поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, вчиненого повторно (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Обвинувачена щиро розкаялася. Справу розгляне Основ’янський районний суд м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости