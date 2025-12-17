Кримінал
Сегодня 09:03
Просмотров: 60

Заплив холодною Тисою ледь не став фатальним

На Закарпатті прикордонники затримали порушника кордону та його переправника.

Військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону спільно з представниками інших правоохоронних органів припинили спробу незаконного перетинання кордону.

Спершу наряд відділення «Великий Бичків» за 5 метрів до державного кордону затримав 29-річного жителя Запорізької області, який намагався подолати річку Тиса та потрапити до Румунії.

Змерзлого «плавця», який ледь не загинув від переохолодження, прикордонники доставили до підрозділу, забезпечили його сухим одягом та теплим напоєм. Під час опитування чоловік зізнався, що скористався послугами переправника з Закарпаття, який доставив його у прикордоння. Протягом двох днів житель Запорізької області переховувався у приватному помешканні, а потім вирушив у путь за вказаним маршрутом через річку. За «послуги» він заплатив закарпатцю 11 000 доларів США.

У ході проведення слідчих дій офіцери Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону спільно зі співробітниками кримінальної поліції та слідчими Рахівського РВП ГУНП, під процесуальним керівництвом Тячівської прокуратури, в селі Грушово затримали організатора протиправної діяльності.

Стосовно порушника, який мав намір незаконно перетнути кордон з Румунією, складено адмінпротокол за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП.

Натомість організатора затримано в порядку статті 208 КПК України. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

