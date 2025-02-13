Затримання керівника Штабу Антитерористичного центру СБУ. Деталі спецоперації

Операція називалась «Щур». За підозрюваним — це полковник Дмитро Козюра, кажуть джерела «Бабеля» в СБУ — тривалий час стежили, контролювали його спілкування, листування та контакти.

● За версією слідства, Козюра організував агентурну мережу російських спецслужб. На замовлення рф її члени збирали дані про сферу оборони України, зокрема про зброю, критичну інфраструктуру та результати ворожих обстрілів.

● росіяни завербували Коцюру в 2018 році у Відні. Якийсь час він був «сплячим агентом», але наприкінці грудня 2024 року ФСБ росії поновила з ним контакти.

● Для зв’язку з росіянами підозрюваний використовував конспіративну квартиру в Києві. Він отримав спеціальний мобільний телефон, WiFi-роутер і сім-картку — так передавав росіянам секретну інформацію. Зокрема, документи, що становлять державну таємницю.

● Задокоментували 14 епізодів, коли підозрюваний шпигував на користь росіян. Усі деталі СБУ не розкриває через таємність інформації.

● СБУ знала про дії підозрюваного. Через нього росіянам передавали дезінформацію, а службовця обмежили в доступі до справді важливих даних.

● Про дії підозрюваного знали його близькі родичі, зокрема батько й мати. СБУ стверджує, що вони виправдовують російську агресію та могли знати про роботу сина на ФСБ. Їм планують оголосити про підозру у виправдовуванні агресії рф.

● Коцюрі загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна. Його підозрюють у держзраді.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/20432

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